Fırtına Vadisi'nde yıkımlar bugün başlıyor

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Deresi boyunca kaçak ve ruhsatsız yapıların İl Özel İdaresi tarafından alınan yıkım kararı sonrasında bugün harekete geçildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yıkım ihalesinin geçtiğimiz günlerde sonuçlanmasının ardından vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımları için bölgede bugün çalışma başlatıldı.

Yıkımlar için ilk olarak Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez'e ait 3 katlı yapının yıkımı için yıkım ekipleri yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeye geldi. 200'e yakın jandarma yıkımların güvenliği için görev alırken, inşaat sahipleri kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turistik tesis işletme belgesi verildiğini ve bunun üzerine tesis yapmaya başladıklarını söylediler. Kemal Eksilmez ve Muhammet Yallacı yapılan yıkımlara tepki göstererek “Madem yapılarımızın kaçaktı, ruhsatı yoktu neden bize turistik tesis işletme yetkileri verildi.? Bizim mağduriyetimiz ne olacak. Biz turizmin canlanması için bunların yaptık ? Cumhurbaşkanımızın sorunumuza çare olmasını istiyoruz” diyerek duruma tepki gösterdiler.

İş makinesi operatörüne de tepki gösteren inşaat sahiplerini jandarma ekipleri bölgede uzaklaştırdı. Yaşanan gerginlik nedeniyle yıkımlar henüz başlamazken, ortamın sakinleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Rize Valiliği, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerindeki kaçak ve ruhsatsız yapılara yönelik alınan yıkım kararları için geçtiğimiz günlerde “Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve sit alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yıkım ihalesine çıkılmıştır” açıklaması yapmıştı. Yıkım ihalesinin sonuçlanmasının ardından bugün bölgede yıkımlar için harekete geçildi.