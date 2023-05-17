Forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde devrilen forkliftin altında kalarak ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Yaka Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir işletmede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işyerinde içerisinde 1 kişinin daha olduğu forklifti kullanan 22 yaşındaki Yakup Küçüksarı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine forklift dengesini kaybederek devrildi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs araç içeresinden son anda dışarıya atlarken Küçüksarı ise forkliftin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Küçüksarı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Forkliftin devrildiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.