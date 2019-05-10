Galatasaray Rize'de

haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray Rize'ye geldi.

Özel bir uçak ile saat 18:00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında Trabzon Havaalanı'na inen sarı-kırmızılı kafile buradan karayolu ile Rize'ye geldi. Kafileyi Rize'de bekleyen sarı-kırmızılı ekibin taraftarları ve basın mensupları takımın kalacağı otele güvenlik görevlileri tarafından yaklaştırılmadı. Ellerinde sarı-kırmızı çiçeklerle bekleyen taraftarlar otel güvenliğine ne kadar dil dökse de otelin dış kapısında bekletildi.