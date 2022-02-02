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Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Benfica’nın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Benfica'nın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.


Süper Lig'in düşme potasında ki Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, bir süredir transfer gündemine aldığı Gedson Fernandes transferini bitirdi. Rizespor, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşarak Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı. Fernandes, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da yer aldığı özel uçakta kendini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı attı.

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