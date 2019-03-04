Genç dağcılar spor tırmanışında Rize'de yarıştı

Ayak yarışmaları Rize'de düzenlendi.

Rize Çok Amaçlı Spor Salonu yapay tırmanma duvarında yapılan müsabakalara 15 ilden 200 sporcu katıldı. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik yaptığı açıklamada “Türkiye'nin en fazla dağcılık kulübü olan illerinden biriyiz. Bu bağlamda yaklaşık 1,5 yıl önce ilimize kazandırdığımız Yapay Tırmanma Duvarımızda 2.inci defa Ulusal bir organizasyona ev sahipliği yaptık. İlimize kazandırılan bu güzel tesis sadece ulusal müsabakalarda değil, aynı zamanda ilimizin diğer faaliyetlerinde de çok önemli bir lokomotif olacak ve ilimiz yapılan bu güzel tesisler ile spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Dağcılık il temsilci Mehmet Kemal Arıcı ve Federasyon yetkililerince verildi.