Genç kadın, ağabeyi ile tartışan adamı vurarak öldürdü

Rize'nin Çayeli ilçesinde 31 yaşındaki kadın, ağabeyi ile tartışan Ekrem Gemici'yi vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı İncesu köyü Marbudam yaylasında saat 20.00 sularında meydana geldi. 31 yaşındaki A.G. isimli kadın, ağabeyi ile alacak verecek mevzusu nedeniyle tartışan, eniştesinin kardeşi olan 48 yaşındaki Ekrem Gemici'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çayeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Ekrem Gemici, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekrem Gemici'yi vuran A.G. gözaltına alınırken jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.