Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de bayramlaşma törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı için Rize'de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Rize Sahil Parkı'nda kurulan çadırın içerisinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bak, burada Rizeliler ile bayramlaştı. Düzenlenen törene; Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Vali Yardımcı Ertuğrul Arslan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize milletvekilleri Muhammed Avcı, Tahsin Ocaklı, Av. Harun Mertoğlu, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut'un yanı sıra kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Rize'de hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Onlarla burada bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

"Yaralarımızı beraber saracağız"

Depremzede vatandaşların devlet olarak her zaman yanında olduklarını belirten Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak vatandaşlarımızı ilk başta 150 bin kişi ile başlayan bir kapasite ile misafir ettik. Şimdi ise yaklaşık 65 bin depremzede vatandaşlarımız da bizim yurtlarımızda kalıyor. Her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaralarımızı beraber saracağız" ifadelerini kullandı.