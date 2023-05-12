Girişimci kadınlara sebze ve meyve kurutma makinesi dağıtımı yapıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Tarım İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü projede girişimci kadınlara meyve ve sebze kurutma makinesi dağıtımı yapıldı. Çayeli'nde düzenlenen törene Eski DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Tarım İl Müdürü Murat Genç katıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rize Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, "İlimizde faaliyet gösteren özellikle kadın kooperatiflerinin altyapısını güçlendirerek kadınlarımızla çalışma hayatının içeresinde tarımda da aktif yer almasını sağlamak istiyoruz. Ülkemizin kadın istihdam oranını arttırabilmek için destek olmak ve ilimizin son dönemde yükselen değeri olan turizm ile beraber yöresel ürünlerin de bu pazarda daha yüksek bir pay almasını sağlamak amacı ile projeyi gerçekleştirdik. Ben katılımınız için hem şahsım hem de kurumum adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir Çayelili olarak inşallah buranın gelecekte de var olmasını adına elimizden gelen her şeyi kooperatifimizdeki arkadaşlar ile beraber yapacağımızı düşünüyorum. Bize bu projenin gerçekleştirilmesinde bakanlığımızın üretim genel müdürünün ciddi katkıları oldu bu katkılar için genel müdürümüze ben hassaten teşekkür ediyorum. Projenin gerçekleştirilmesi noktasında Rize Belediyesi il özel idaresi genel sekreterliğimiz ve projede büyük emeği olan projenin yazılmasını, hayata geçirilmesini sağlayan il müdür yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bu fırının maliyeti 1 milyon 263 bin TL dolayında ve iki saatte 500 kilo meyve veya sebze kurutması sağlayabiliyor" dedi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı eski Başkanı Hakan Gültekin ise, "Biz de DOKAP olarak bölgede eğitimden kültüre kadar birçok konuda destek olmaktayız. En önemli desteklerimizden ve en önemsediğim desteklerden biri kadın istihdamına kadın girişimci kooperatifine yaptığımız desteklerdir. Bu konuda bir ay evvel kooperatifi ziyaret etmiştim. Böyle bir çalışmaya destek vereceğimizi söyledik. Bu şekilde yapılacak projelere desteğimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.