İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göktaşı yağmuru Rize'de güvenlik kamerasına yansıdı

Türkiye’de bu akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Rize’de de güvenlik kameralarına yansıdı.

Türkiye'de bu akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Rize'de de güvenlik kameralarına yansıdı.


Göktaşı yağmuru bu akşam saat 20.30'dan itibaren Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gözlenirken, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde de göründü. Göktaşı yağmuru Rize'nin Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde de özel bir işletmenin güvenlik kamerası ile Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit Tüneli güvenlik kameralarından da gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.