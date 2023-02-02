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Gündüz vakti araba çalan 2 hırsız tutuklandı

Rize’nin Pazar ilçesinde gündüz vakti araba hırsızlığı yapan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde gündüz vakti araba hırsızlığı yapan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Rize'nin Ardeşen ilçesinde yufkacılık yapan Zeki Memoğlu, Pazar ilçesinde bir markete yufka getirdi. Marketin içerisine giren Memoğlu, dışarı çıktığında şoke oldu. Memoğlu, aracının olmadığını görünce kendisine şaka yapıldığı zannetti. Daha sonrasında olayın şaka olmadığını anlayan Memoğlu, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı kısa süreli çalışmalarının ardından, çalınan araç Pazar ilçesindeki Kirazlık Mahallesi'nde park edilmiş halde buldu. Polis ekipleri, hırsızlığı yapan K.A. ile Ş.Ç isimli şahısları gece saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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