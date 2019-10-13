Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarını etkileyecek

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı bin 800 takımdaki Handüzü yaylasında gerçekleşen Güneysu Uluslararası MTB Dağ Bisikleti yarışlarına bu yıl Türkiye ile birlikte toplamda 7 ülkeden 140 sporcu katıldı. Geçtiğimiz yıl sağanak yağmur altında zor şartlarda sürdürülebilinen yarışlar bu yıl yazdan kalma bir atmosferde gerçekleşti.

Almanya, İtalya, Ukrayna, Kazakistan, Yunanistan, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden toplamda 140 sporcu ile gerçekleşen yarışlarda sporcular; büyük erkekler, büyük bayan, genç bayan, genç erkek, U15 erkek, U17 erkek, U17 bayan, master 30 ve master 40 olmak üzere 9 kategoride pedal çevirdi.

Yarışları izlemeye Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve sporcu yakını katıldı. Yarışlar zorlu dağ parkurunda renkli görüntülere sahne oldu.

"2020 Olimpiyatları'na puan verecek"

Bisiklet Federasyonu Rize İl Temsilcisi Hamza Kansız, daha önce gerçekleşen 2 yarışın ulusal boyutta olduğunu ve ilk kez uluslararası boyuta taşındığını dile getirerek, “Bu yıl Rize Handüzü Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 9 kategoride toplam 140 sporcu katılımı var. 2020 Olimpiyatları'na puan veren bir yarış olduğu için yabancı katılımı gayet güzel. Daha önce gerçekleşen 2 yarış ulusaldı, bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Rize tarihinde de bir ilk oldu. Güzel bir havada, güzel bir yerde, güzel bir ambiyansta hem doğa, hem spor güzel bir yarış oldu” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Samsun'dan katılan Zehra Kargın geçtiğimiz yıl parkurun yağmurdan dolayı zorlu olduğunu fakat bu yıl güzel bir havada yarıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yılda Rize yarışında vardım ama geçen yıl çok zordu. Parkur çamurlu ve yağmurluydu. Bu yıl çok güzel, inşallah güzel bir şekilde yarışımızı da tamamlarız. Hedefim birincilik ama bakalım nasıl olacak. Yabancılar da var, uluslararası bir yarış. Zorlu bir yarış olacak, hızlı bir yarış. Kazasız belasız herkes bitirir umarım” ifadelerini kullandı.