Güneysu'da moloz yığınların altında kalan araçlar çıkartılıyor

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağmur sonrası moloz yığınları altında kalan araçlar iş makinesi yardımıyla çıkartılıyor.

Dün öğle saatlerinde başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Rize'nin Güneysu ilçesinde araçlar moloz yığını ve balçık altında kaldı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan çalışmalarla araçlar kurtarılmaya başlandı. Araç sahipleri ise maddi hasarların meydana geldiğini belirterek, kullanılmayacak hale gelen araçlarının kurtarılma çalışmalarını izledi.