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Hamdu Sena bu kez buzağı ile aynı yatakta uyudu

Rize’nin 13 yaşındaki fenomen çobanı Hamdu Sena bu kez kış şartlarından etkilenmemesi için buzağı ile aynı yatakta yattı.

Rize'nin 13 yaşındaki fenomen çobanı Hamdu Sena bu kez kış şartlarından etkilenmemesi için buzağı ile aynı yatakta yattı.


Rize'nin İkizdere ilçesinde yaşayan, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme oturan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara'da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), Rize'de kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle beslediği buzağı üşümesin diye kendi yatağında yatırdı.


Hamdu Sena o esnada çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından ise “Herkese iyi geceler diliyorum, Zamansız yağan yağmurlardan, Hızlı esen rüzgarlardan, Zarar gelecek insanlardan, Ne yapalım korkuyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

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