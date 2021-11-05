Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık"

Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2-0'lık galibiyet ile sahadan ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Kendi sahamızda oynadığımız maçları kazanmak zorundayız. Deplasmandan da alacağımız iyi sonuçlar bizi daha iyi sonuçlara getirecek. Haftalardır kaybetmemize rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik. Antrenmanlarımız iyi tempoda geçiyor, takım bireysel olarak ta üstüne koydu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık, bizim için önemliydi. Milli maç arasında bazı eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Bundan sonraki her maçımız final havasında olacak. Final derken son maçımız olmayacak, her finalden sonra yeni finallerimiz olacak. Kaybetsek de kazansak da işin sonu değil. O yüzden bugün bir final maçımızı kazandık. Şimdi de milli maç arasından sonra Konya'da oynayacağımız başka bir final maçına hazırlanacağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Karşı takımında oyuncularını ve Bülent hocayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.