Hamza Hamzaoğlu: “Konyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz”

Deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “İnşallah Konya'dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyunla ve iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. 21 Kasım Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Her geçen hafta takımın daha da iyiye gittiğini belirten Hamzaoğlu, “Konyaspor gerçekten bu sezon iyi bir performans ortaya koydu, koymaya da devam ediyor. İstikrarlı bir kadro, disiplinli bir takım, yetenekli oyuncular ve sonuca giden futbol ile şu andaki yerlerini de hak ediyorlar. Biz de geldiğimizden beri her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz. Takım kendisini daha da hissettirmeye başladı. Yine bu maçta da takım bütünlüğüne ihtiyacımız olacak, hep beraber hareket etmeye ihtiyacımız olacak. Hem rakibimizin pozitif yönlerini, güçlü yönlerini önlemeye çalışacağız hem de zaaflarından faydalanmaya çalışacağız. Buna yönelik çalışmalarımız sürdü. Milli takımda olan arkadaşlarımız henüz aramıza tam olarak katılmış olmasalar bile diğer oyuncularımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Önümüzde 2-3 günümüz daha var hazırlanmak için. En iyi şekilde inşallah Konya'dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyunla ve iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının kendilerini görme açısından değerli olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, “Maçtan memnunum, tabi oyunu maç eksiği olan oyuncularla oynadık. Bu eksiği tamamlamak için aldığımız bir maçtı bu hazırlık maçı. Eksiğimizin olduğu da çok net bir şekilde kendini gösterdi ama bu tür maçlarla, kupa maçlarıyla beraber bu arkadaşlarımızın da maç eksiğini, kondisyonunu toparlamaya çalışacağız. Herkes için olumlu oldu aslında bu maç. Erzurum için de bizim için de oyuncularımız için de. Nelerimiz eksik, nelerimizi tamamlamamız gerekiyor bunları daha net gördük. Zaten bildiğimiz, gördüğümüz şeylerdi ama en azından bunu hepimiz gördük. Bundan dolayı da bu maçın bize faydası olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Tahir Kıran ile yaptıkları toplantı hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, ligin ilk yarısında kalan 7 maça odaklandıklarını dile getirerek, “Genel bir sohbet toplantısı yaptık başkanla beraber. Hem bugünümüzle ilgili hem gelecekle ilgili neler yapabiliriz, neleri daha iyi duruma getirebiliriz bunları konuştuk. Tabi ki şu anki görüntüye göre devre arasında bir şeyler yapmamız gerekir mi gerekmez mi bunları da konuştuk. Bir yandan tabi o çalışmaları sürdürürken bir yandan da şu karara vardık, evet elimizde her gün gelişen bir kadro var. İyi bir takımımız var, iyi mücadele ediyoruz. Şu anda yedi maçımız daha var. Devre arasına kadar da tamamen bu maçlara odaklanmayı tabi ki bir taraftan eksiklerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz ama tamamen bu önümüzdeki 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Buna odaklanmış durumdayız şu anda tamamen. Düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı olan Konyaspor maçı. Tamamen buna konsantre olmuş durumdayız ve devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.