Hamza Hamzaoğlu: “Nihayet bir basamak yukarı adımımızı atabilmiş olduk”

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün çok önemli bir üç puan aldık. Bizden dört puan üstteki iyi bir rakibe karşı galibiyet almak sevindirici. Alttaki gruba biraz yaklaşmış olduk ve nihayet ligin başından beri bir basamak yukarı adım atabilmiş olduk. Bundan sonra da diğer basamaklara birer birer tırmanmaya devam ederiz. Bugün oyundan ziyade mücadelenin önemli olduğu bir maça çıktık. İyi bir galibiyet aldık yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sezon başından beri kolay değil ligin dibinde olmak ve buna rağmen modumuzu hep aynı şekilde böyle tutmak kolay değil. Bugünkü maçı taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Ligin sonunda olan bir takıma ancak bu kadar destek olunabilir” dedi.