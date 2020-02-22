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Harçlıklarından biriktirdikleri parayla İdlib'e yardım gönderdiler

Rizeli Bedirhan ve Eymen Şişman kardeşler, harçlıklarından arttırdıkları paraları ‘Sadaka kutularına’ atarak biriktirdi ve İdlib’e gönderdi.

Rizeli Bedirhan ve Eymen Şişman kardeşler, harçlıklarından arttırdıkları paraları ‘Sadaka kutularına' atarak biriktirdi ve İdlib'e gönderdi.


Rize'de yaşayan Bedirhan ve Eymen Şişman isimli iki kardeş, ailelerinin kendilerine verdiği harçlıklardan arttırdıkları paraları ‘Sadaka kutusu' ismini verdikleri kavanozda biriktirdi. Zamanla biriken paraları ise Rize 15 Temmuz Cumhuriyet meydanında çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından İdlib için yardım toplayan stantlara getirerek bağışladı.


İdlib'deki çocukların mont almaları için, topladıkları paraları İdlib'e gönderdiklerini dile getiren Eymen Şişman, “Onların kalpleri çok temiz, onları çok seviyoruz. Buradan onlar için para yolladım. Onlarda bu paralarla kendilerine mont alsın, üşümesinler. Bu paralar 1 tane mont alsa bile ben çok sevinirim. O çocuklar orada mücadele ediyor, herkes de onlara yardım etmeli” dedi.


Ağabeyi Bedirhan Şişman ise, “İdlib'deki arkadaşlarımız soğuk havalarda kısa eşofmanlarla geziyor. Bizde onlara yardım etmek için biriktirdiğimiz parayı oraya bağışladık. Ailem aklıma geldi, bu parayı onlara gönderelim dedim. O da çok sevindi bu fikrime ve bize parayı bağışlamamız için yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

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