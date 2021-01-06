İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti, o anları sosyal medyadan paylaştı

Rizeli kuaför hareket halindeki motorun üzerinde arkadaşını traş etti, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


Rize'de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner isimli genç sosyal medya hesabında paylaşmak için bir video çekti. Mesleğini çok sevdiğini ve bunu belirtmek için çektiğini söylediği videoda, uçağa yetişmek için araç ararken yanına motosikleti ile yaklaşan Semih isimli arkadaşı ona "Beni tıraş eder misin? Bu akşam düğünüm var" diye soruyor. Güner'in de uçağa yetişmesi gerektiğini söylemesi üzerine her şey başlıyor. Bir anda cebinden çıkardığı önlüğü motosiklet sürücüsüne saran Güner, başlıyor motosiklet hareket halindeyken tıraş yapmaya.


Genç kuaför Yunus Emre Güner çektikleri bu görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşınca bir anda beğeni rekorları kırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.