Havalar ısındı, yatan minare kaldırıldı

Rize'nin İkizdere ilçesi Garzavan Yaylası'nda "Kışın kar yıkmasın" diye yatırılan minare baharın gelmesiyle mahalle sakinleri tarafından kaldırıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Meşeköy köylülerine ait olan Garzavan Yaylası camisinin minaresini geçmişte sürekli çığ yıktığı için mahalle sakinleri ilginç bir yöntem buldu. Birbirine kaynakla eklenen demir bidonlardan minare yapan köylüler, "Çığ yıkmasın" diye de ilkel teleferikle kaldırılıp indirilen bir sistem kurdu. Sonbaharla birlikte Eylül ayında yayladan inen vatandaşlar mekanizma sayesinde minareyi caminin yanına yatırıyor. Baharın gelmesiyle ise minareyi yatırdıkları yerden kaldırarak yine eski haline getiriyor.

Bu yıl da havaların ısınmaya başlamasıyla minareyi yeniden kaldıran mahalle halkı, yerlerde kar olduğundan bir de yöreye özgü kayak şekli olan ve ismini Meşeköy'ün eski ismi olan Petran'dan alan Petranboard yaptı. Vatandaşların kayak yaptığı sırada yan taraftan çığ gelmesi nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

Yöre insanının çığ düşmesine yönelik ilginç bir yöntemle minareyi ayakta tutabilme çalışmalarını ‘Rizelilerin pratik zekası' olarak adlandıran İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz “Daha önceden çığın yıktığı bir cami minaremiz var. Burada yaşayan vatandaşlarımız minaremize Karadeniz zekası ve pratikliğiyle çok ilginç bir sistem düşünmüşler. Minareye yaptıkları mekanizma ile minareyi yazın kaldırıyor, kışın indiriyorlar. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Karadeniz'de hikaye gibi gerçekler var. Bu da onlardan bir tanesi” dedi.

Meşeköy muhtarı Ahmet Tığcı ise bidonları birbirine kaynak yaparak çözüm yolu bulduklarını sözlerine ekleyerek “Bu sistemi buraya kurmadan önce her yıl minaremiz çığın altında kalarak yıkılıyordu. Biz de varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle minaremizi kışın indiriyoruz, yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman ise kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Minareyi kaldırmak için yaylaya gelen köy sakinlerinden Muhammet Kan ise “Eylül ayında çığ gelip de minareyi yıkmasın diye yatırdığımız minareyi bugün burada yaptığımız şenlikle birlikte ayağa kaldırdık. Daha önce minaremiz 3 defa çığ altında kalarak yıkıldı. Biz de bir daha masraf çıkmasın diye böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistem Karadeniz zekasının bir ürünüdür. Minareyi yaparken 7 tane varili birbirine kaynattık. Sonrasında da yaptığımız şerifeyi ve tepede bulunan hilali minareye kaynattık. İlk başlarda yatırıp kaldırması zor oluyordu. Biz de bu zorluğun üstesinden gelebilmek için yük taşımasında kullanılan teleferik sistemini minareye kurduk. Minaremiz her zamanki gibi işlevini devam ettirecektir. Bu minareyi ayağa kaldırdığımıza göre bizim için yayla sezonu açılmıştır” diye konuştu.

Minarenin kaldırılışının ardından yöreye özgü eğlence olan Petranboard ismi verilen tahtalarla kayak yapan vatandaşlar kar üzerinde güneşin tadını çıkarttı.