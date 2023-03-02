Hayvanlarının peşine giden çoban uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Rize'de otlattığı hayvanlarının peşine giden çoban gittiği yerde dengesini kaybederek düştüğü derede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyü nüfusuna kayıtlı ve çobanlık yaptığı öğrenilen Salim Turpçi, hayvanlarını otlatmak için Güneysu ilçesi Başköy köyü Yıldızlar mahallesine getirdi. Hayvanların geriye yalnız eve dönmesini gören Turpçi'nin oğlu Güneysu'daki yakınlarına haber vererek babasını aramalarını istedi. Yakınlarının olay yerine gitmesiyle Turpçi'nin dereye düştüğü belirlendi. AFAD ve itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Turpçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Turpçi'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.