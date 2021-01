Her ilde hediyelik 'Rize Çayı' olacak

ÇAYKUR tarafından başlatılan yeni çalışma ile Rize çayı Türkiye'deki her ilin hediyesi olacak.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yeni bir çalışma başlatılarak 81 ilde açılacak olan çay satış reyonlarında o illerin tarihi ve karakteristik özelliklerinin üzerinde yer aldığı paketler tasarlanacak.

ÇAYKUR tarafından İstanbul'da açılan çay satış mağazasında satılan ‘Ayasofya Çayı', Erzurum'da ‘Palandöken Çayı', Giresun'da ‘Tirebolu Çayı', Trabzon'da 'Uzungöl Çayı', Artvin'de ‘Kemalpaşa Elek Altı' ve ‘Kafkasör Çayı' olmak üzere Çayın başkenti Rize'de ise ‘Ovit Çayı' ve ‘Elek Altı' çayı yeni tasarlanan paketlerle satışa sunuldu. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ankara'da satışa sunulmak üzere yeni paketlerin de hazırlandığını ve bu projenin ülke geneline yayılacağını dile getirdi.

Yapılan çalışma ile her üzerinde her ilin hatırasını taşıyacak sembollerin yer alacağı paketlerle tüketicinin dikkatini çekmek ve o bölgeye özel ‘Türk çayında farkındalık' oluşturmak istediklerini belirten Alim “Yaptığımız paket çalışmalarında daha çok o ilin değerleriyle tanınmasını ve tanımışlığının devam etmesini istiyoruz. Ayrıca o ile giden insanların o ilin hatırasına alabileceği küçük hediyelik çaylardır. 81 ilin tamamında birer tane mağaza açmayı planladık, açtığımız her mağazaya özgü hediyelik, bölgenin önemini ortaya çıkaracak küçük çaylar yaptık. Her il için bu çalışamamış hızla devam ediyor. Bu mağazaların ülke geneline yayılmasıyla birlikte sonuçlanmış olacak. Biz şimdilik örnek mağazalar yapıyoruz. Daha sonra bunları 3. Kişilere özellikle bayilerimize, bölge insanının başka yerlerde yapacağı mağazalara da uzanarak ağımızı genişletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara için yeni bir çay paketi tasarlandığını ve üzerinde Eski TBMM binasının fotoğrafının yer alacağını dile getiren Alim “Öncelikle genel müdürlük önünde yaptığımız mağazada kahve rengi kutu ile elek altı çayı çıkardık. Daha sonra Tirebolu diye çıkardık. Daha sonra Kemalpaşa ilçesinde elek altı ve Artvin için 'Kafkasör Çayı' çıkardık. Akabinde Erzurum'da ‘Palandöken Çayı' çıktı. Hatta paketini de Erzurumspor'un renklerine uygun tasarladık. Daha sonra İstanbul'da açtığımız mağaza için ‘Ayasofya Çayı' çıkartıldı. Ankara'ya açacağımız mağaza için de üzerinde Eski TBMM'nin binasının ve Ankara Kalesi'nin olduğu Ankara'ya has bir çay çeşidi çıkarmayı planlıyoruz. Daha sonra Diyarbakır'da kendi bölge müdürlüğümüz içerisinde bir mağaza açıp işi daha da farklılaştırmayı düşünüyoruz. Diyarbakır'ın birçok özellikleri var. Bu çayların hepsi genel müdürlüğümüzün önündeki mağazada olacak. Çünkü burası ayrı bir mağaza. Diğer çaylar ise hepsi kendi illerinden temin edile bilinecek. Bu çaylar hediyelik ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla olduğu için hem de yörenin tarihini andıran bir çay olduğu için her mağazaya giren ‘Bu bizim bölgenin çayı, bizim çayımız' diyerek herkes kendi bölgesine göre farklı farklı çayları alıp götürebiliyor. Mağazaya giren herkes hiçbir şey almasa o bölge için satılan çaydan alıp götürebiliyor” şeklinde konuştu.