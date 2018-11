Hidrosefali hastası eşi için elinden geleni yapıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde hidrosefali hastalığına yakalanan Hatice Koca için başlatılan yardım kampanyası aileye umut oldu.

20 yıllık evli olduğu eşi Hatice Koca'nın hidrosefali hastalığına yakalanması sonucu 2 yıldır Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi ettiren eşi Bekir Koca bir an olsun umudunu yitirmedi. Doktorların yüzde 1'lik ihtimal verdiği sağlığına kavuşma sürecinde eşinin elini hiç bırakmayan Bekir Koca ve hasta eşi Hatice Koca için sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan yardımlar sayesinde Hatice Koca'nın tedavisine Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavisine devam edilecek.

Sabah 6 buçukta başlayan mesaisi gece saatlerine kadar süren Bekir Koca eşi için bazı geceler uyumuyor bile. Eşinin mamasını, suyunu ve ilaçlarını itina ile hazırlayan Bekir Koca, iğnesini de kendisi yapıyor. Eşinin rahat edebilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Koca eşinin biran evvel iyileşip sağlığına kavuşmasını bekliyor ve eşinin elini biran olsun bırakmıyor. Eşine aşkım, hayatım, gülüm diye seslenen Bekir Koca eşinin kendisine sadece göz kırpabilmesinden ise çok mutlu oluyor.

Eşi ile güzel anıları ve güzel günleri olduğunu dile getiren Bekir Koca, eşine bakmak dışında bir işi olmadığını sözlerine ekleyerek “Eşime bakmakla yükümlüyüm. Bu da benim boynumun borcu. Çok güzel günlerimiz, çok güzel anlarımız oldu ama şuan da bu durumda. Umudumu kesmiyorum kesmeyeceğim de. Benim aşkımdır, her şeyimdir, ben elimden geleni yapıyorum. Yalnız kaldım, zorlandım ama her şeye arkadaşlarımız sayesinde göğüs gerdik. Hidrosefali, beyin kanaması geçiriyordu, bugüne kadar 2 kez beyin kanaması geçirdi. Süreç eşimi 2 sene de bu hale getirdi. 2 yıl önce markette çalışıyordu, sağlık durumu da gayet iyiydi. 2017 yılında maalesef hayatımız alt üst oldu” dedi.

Eşinin kişisel bakımlarından, yatak yaralarını önlemek için gerekli kremlerin sürülmesine kadar her şeyi tek başına kendisi yapan Koca, “Şu anda yüzde 1 umut var ve ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Şimdi Ankara GATA'ya getirmeyi düşünüyoruz. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Sadece eşimin sağlığı için. Yüzde 1 umutta olsa eşim için harcayacağım her şeyi. Hatta Allah benim canımdan alsın ona versin. Tabi ki Allah'ın dediği oluyor” ifadelerini kullandı.

Rize Çay İlkokulunda 4.'cü sınıf öğrencilerinin kendi aralarında toplanarak yardım kampanyasına destek vermesine ve eşine o miniklerden gelen mektuplar nedeniyle duygulandığını dile getiren Koca, “Büyükten küçüğe herkese, yani 7'den 77'ye herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarım. Minik öğrencilerin mektuplarına çok duygulandım, hatta ağladığım da oldu. İnşallah Allah onların da gönlüne göre versin” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Hatice ablalarına yazdığı mektupları aileye kendi eliyle getiren Rize Merkez Çay İlkokulu öğretmenlerinden Ahmet Topal, “Bu haberi duyduğumuzda biz de duyarsız kalamazdık. Bizde çocuklarımızla beraber bu yaşanılan drama nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Çocuklarımız bu işe severek sarıldılar. Kimileri dua etti, kimileri kumbaralarından harçlıklarını biriktirdi getirdiler. Çocuklarımız maddi anlamda dua ettiler ama onların sıcak duaları var, ben bunlara bire bir şahidim. Bir de Hatice ablalarına ve Bekir abilerine mektup yazdılar. Her biri içinden ne geçtiyse onları yazdılar, ben okumadan direk buraya getirdim. Biz her zaman onun yanında olacağız. İnşallah Rabbim Hatice kardeşimize de acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.