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Hikmet Karaman: “Rakibimizi tebrik ediyoruz”

0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum. Aslında oyunun içerisinde 1-0'dan sonra yakaladığımız net pozisyon var. Kaleci Gökhan'ı tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkarttı. Önümüzde ki hafta çok önemli bir maçımız var. Çalışmalarımızı ona göre devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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