Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Ibrahim Olawoyin, “Bir sayı belirlemedim ama her maç gol atmak istiyorum” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında pazar günü saat 13.30'da deplasmanda deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ibrahim Olawoyin, “Samsunspor maçı ile ilgili olarak tabi ki alınan mağlubiyetten dolayı kimse memnun değil. Hepimiz çok üzüldük. Kazanmayı isterdik ama olmadı. Futbolda böyle maçlar oynayabiliyorsunuz. Bu maçla ilgili yapmamız gereken yanlış yaptıysak onları düzeltmek olur ve doğrularımızı arttırmamız gerekiyor çünkü önümüzde çok önemli bir Bodrumspor maçı var. Ona odaklanıp maçı kazanıp aldığımız mağlubiyeti unutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Geldiğim andan itibaren herkes çok iyi davrandı”

Kulübe geldiği günden itibaren herkesin kendisine iyi davrandığını belirten, Olawoyin, “Buraya gelmeden önce hep olumlu bilgiler almıştım. Burada bir aile ortamının olduğunu, herkesin iyi karşılandığını öğrenmiştik. Gerçekten de tam olarak öyle oldu. Geldiğim andan itibaren herkes çok iyi davrandı. Bende son 2 aydır kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım bu böyle devam eder. Çok daha da iyi olur” dedi.

“Umarım hem gollerime devam ederim hem de goller takımımın galibiyetini sağlar”

Oynadığı her maç gol atmak istediğini söyleyen Olawoyin, “Bir gol hedefim yok. Bir sayı belirlemedim ama her maç gol atmak istiyorum. Umarım bu attığım goller takımımın galibiyetine yarar. Çünkü sadece sizin kendi istatistiğiniz olmuş oluyor. Umarım hem gollerime devam ederim hem de goller takımımın galibiyetini sağlar” şeklinde konuştu.