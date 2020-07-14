İçişleri Bakanı Soylu, afet bölgelerini havadan inceledi

RİZE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de afet bölgelerini havadan inceledi.

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur İkizdere ilçesi, Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli beldesinde sel ve heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağıştan dolayı ilçe merkezinde Şairler deresi taşması sonucu binaların zemin katlarını ve birçok iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklara park halinde hareket halinde olan araçlar da sel sularının altında kaldı.

Yağıştan dolayı sele kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılırken, hastanede tedavi gören Havva Tüysüz de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece saatlerinde Rize'ye gelerek Çayeli ve Madenli beldesinde incelemelerde bulundu. Geceyi Trabzon'da geçiren Soylu sabahın ilk saatlerinde yeniden afet bölgelerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soylu, daha sonra bölgeyi havadan inceledi.