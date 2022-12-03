İkizdere Cezaevi sosyal tesis oluyor

Rize'nin İkizdere ilçesinde yıllardır boş bulunduğu için harabeye dönen İkizdere Ceza ve Tutukevi sosyal tesis olarak vatandaşa hizmet verecek.

İkizdere ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından 1985 yılında boşaltılan yıllarca boş kaldığı için yıkılmaya yüz tutan eski ceza ve tutukevi binasının bulunduğu alana vatandaşlar için sosyal tesis yapılıyor. İlçeye bağlı Çarşı mahallesindeki yaklaşık bir dönüm arazi üzerine inşa edilen ve boşaltılan cezaevi binası 37 yılda harap duruma geldi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, eski cezaevini vatandaşlar için sosyal tesis haline getirdiklerini belirterek "Ben İkizdere'ye gelmeden önceki kaymakamımızın başlattığı projenin hizmete geçmesi ile birlikte vatandaşların akıllarında kalan kötü hatıralar silinmiş olacak. İlçede yaşanan arazi sıkıntısı nedeniyle atıl durumdaki bu alanın değerlendirilmesi gerektiğini düşündük. İlçenin ihtiyacı olan sosyal alana dönüştürüyoruz. İkizdere'de yaşayanların nefes alabileceği, ailece gelip dinlenebilecekleri, çocukların eğlenebileceği sosyal hayatlarını zenginleştirebilecekleri bir alana dönüştürebilmek için çalışmalara başladık'' dedi.

"Kötü anılar silinmiş olacak"

Cezaevinden geriye kalan orijinal çevre duvarlarını bozmadan, koruyarak, sahada çalışmalara başladıklarını belirten Kaymakam Mustafa Salih Bayram, "Burada yaptığımız tesiste, çocuk oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla, ilçemiz için sosyal bir alan olacak. Yıl sonuna kadar hizmete açmış olacağız. İlçede bazı suçlardan dolayı, bu cezaevinde yatmak zorunda kalan vatandaşlar var. Bir vatandaşımız cezaevinde 6 ay yattığını ve orayı gördükçe kötü anılarının aklına geldiğini söylemişti. Hatta buraya yapılacak güzel bir tesisle, kötü hatıraların silineceğini belirtmiştiler. Bu tesisimizin hizmete geçmesi ile birlikte vatandaşların akıllarında kalan kötü anılar silinmiş olacak" şeklinde konuştu.