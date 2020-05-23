İkizdere ilçesi yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar yağışı

Rize'nin İkizdere ilçesi yüksek kesimlerinde Mayıs ayında yağan kar şaşırttı.

Soğuk havanın etkisine giren bölgede kar yağışı başlarken kar kalınlığının da 5 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

İlçenin Cimil, Anzer Meşe köylerde yağan kar pek etkili olmadığı belirtilirken Petran-Garzavan yaylasına bayramı geçirmek için çıktığını belirten Zandali Tığcı, kar yağışını hiç beklemediklerini söyledi.

Yaylaya çıktığında havanın güzel olduğunu kaydeden Tığcı, “Geldiğimde hava güzeldi. Yaylamız kar yağışıyla Mayıs ayının son günlerinde beyaza büründü. Hava sıcaklığı da çok düştü. Kaldırdığımız sobayı ısınmak için yeniden kurarak yakmaya başladık. Etkili olmayan kar kalınlığı 3-5 santim civarında' dedi.