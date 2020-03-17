İlçe merkezini kaplıca suyu ile dezenfekte ettiler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye tarafından her yer Ayder Yaylası'ndan getirilen kaplıca suyu ile dezenfekte ediliyor.

Dünyayı etkisine altına olan Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele için adeta yurt çapında seferberlik ilan edildi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde de dezenfekte çalışmaları ilginç bir yöntemle yapıldı. Dünyaca ünlü bin 350 rakımdaki Ayder Yaylasında bulunan ve 260 metre derinlikten çıkan 50 derece sıcaklıktaki kaplıca suyu itfaiyeler ve su tankerleri vasıtası ile ilçe merkezine taşınarak bu sularla belediye ekipleri tarafından sokaklar yıkanarak dezenfekte ediliyor.