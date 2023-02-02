İlk önce şaka zannetti, arabasının çalındığı anlayınca polise gitti

Rize'nin Pazar ilçesinde gündüz vakti araba hırsızlığı yapan iki kişi polis ekiplerince gün içerisinde yakalanırken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, dün Rize'nin Pazar ilçesinde yaşandı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde yufkacılık yapan Zeki Memoğlu, Pazar ilçesinde bir markete yufka getirdi. Marketin içerisine giren Memoğlu, dışarı çıktığında şoke oldu. Memoğlu, aracının olmadığını görünce kendisine şaka yapıldığı zannetti. Daha sonrasında olayın şaka olmadığını anlayan Memoğlu, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen kameralarda, kar maskeli 2 kişi tarafından aracın çalındığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kısa süreli çalışmalarının ardından, çalınan araç Pazar ilçesindeki Kirazlık Mahallesi'nde park edilmiş halde buldu. Polis ekipleri, hırsızlığı yapan K.A. ile Ş.Ç isimli şahısları gece saatlerinde yakaladı. Aracın çalınma anını ise çevrede bulunan şehir güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Zeki Memoğlu, "Yufka bırakmaya gelmiştim. Arabamı da park ettim. Maskeli 2 kişi gelip arabamı almışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Emniyet Müdürümüz ve ekip arkadaşları çok ilgilendiler. Arabamı bulup bana teslim ettiler. Çalanları da bulmuşlar" ifadelerini kullandı.