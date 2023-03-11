İlkel teleferik kurmaya çalıştıkları esnada elektrik akımına kapılıp ağır yaralandılar

Rize'nin Güneysu ilçesinde tarım arazisine ilkel teleferik kurmaya çalışan 2 kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, ilçedeki Ortaköy köyünde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde yaşayan Muhammet Erkan ve Ali Demirkan isimli vatandaşlar, yamaç arazideki çay bahçesine yük taşımayı amaçladıkları bir ilkel teleferik kurmaya başladılar. Erkan ve Demirkan ilkel teleferiği kurmaya çalıştıkları dere yatağında germek istedikleri çelik halat, bulundukları bölgeden geçen elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı. Akıma kapılarak dere yatağına düşen Erkan ve Demirkan'ı fark eden çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılar yoğun bakıma alınarak tedavilerine devam edilirken vatandaşların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Olay anı ise çevrede bulunan özel çay fabrikasına ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.