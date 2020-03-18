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İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi programı korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilince evinin banyosunda çaldığı tulum ile ilginç bir anma gerçekleştirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi programı korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilince evinin banyosunda çaldığı tulum ile ilginç bir anma gerçekleştirdi.


Dünyayı etkisi altına alarak ülkemizde de tedbirleri arttıran korona virüs nedeniyle lise ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Okullarında hazırladıkları 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gösterisinin iptal olmasına üzülen 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay, evinin banyosunda çektiği bir video ile Çanakkale'de şehit düşen askerleri andı. Fındıklı İbni Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Mert, kameranın karşısına geçerek Karadeniz'e özgü tulum ile Çanakkale türküsünü seslendirdi.

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