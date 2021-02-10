İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irmağa yuvarlanan 83 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Rize’de ırmak içerisine yuvarlanan 83 yaşındaki kadın itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Rize'de ırmak içerisine yuvarlanan 83 yaşındaki kadın itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.


Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Aloğlu mahallesi Pilavdağı mevkiinde Ayşe Aloğlu isimli 83 yaşındaki kadın sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde yaşlı kadının eve gelmediğini gören yakınları hemen jandarmaya haber vererek köy içerisinde kadın aranmaya başlandı. Ormanlık alan içerisinden ses geldiğini duyan ekipler oraya yöneldi ve akşam saat 21.30 sularında Ayşe Aloğlu'nun ağır yaralı bir şekilde yuvarlandığı ırmak içerisinde bulundu. Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.