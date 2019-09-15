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İsmail Kartal: "Çok fazla pozisyon vermedik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe beraberliğinin ardından, "Çok fazla pozisyon vermedik.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe beraberliğinin ardından, "Çok fazla pozisyon vermedik. Bir tane pozisyon verdiğimizi düşünüyorum" dedi.


Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Teknik Direktör İsmail Kartal, rakiplerinin 1 puan için Rize'ye geldiğini belirterek, “Geçtiğimiz haftanın moraliyle kendi evimizde kazanmak için hazırlanmıştık. İlk yarı birkaç tane pozisyonumuz vardı. Rakip takım oyunu soğuttu. Bir türlü tempomuzu yükseltemedik. İkinci devre biraz daha 3. bölgede top tutup pozisyon üretmeye çalışıyorduk. Göztepe buraya 1 puanı hedefleyip gelmiş, atabilirse 1 gol atabilip gitmeyi hedefliyordu. Çok fazla pozisyon vermedik, bir tane pozisyon verdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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