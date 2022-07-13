Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ş.A. ve B.M.A isimli şahısların Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Hisarlı köyünde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde 2 bin 148 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 393 paket kaçak sarmalık tütün ele geçirildi. Evlerinden kaçak sigara çıkan Ş.A. ve B.M.A isimli şahıslar gözaltına alındı.