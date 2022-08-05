Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma komutanlığı ekipleri Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Dülgerli köyünde ikamet eden F.G. A.G. ve B.G. isimli şüphelilere ait 2 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar dahilinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde şahısların ev ve eklentilerinde, 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 96 adet tabanca 9 milimetre fişeği, 2 adet metamfetamin uyuşturucu madde kullanımında olduğu değerlendirilen cam kavanoz şekilde içme aparatı, 6 adet plastik uyuşturucu madde içme aparatı ve folyosu, 200 gram Esrar Maddesi, 34 kök kenevir bitkisi ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan operasyon dahilinde 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.