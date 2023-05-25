Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan deprem yönetmeliği uyarısı

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalarda meydana gelen hasarların nedenini inceledi. Bu çalışmalar sonucunda meydana gelecek depremlerde can ve mal kaybını minimum seviyeye indirmek amacıyla 12 Mayıs 2023 tarih 32188 sayılı Resmi Gazete'de ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına' dair yönetmeliğini yayınladı. Ancak bu yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bazı vatandaşlar eski yönetmelikten faydalanabilmek için proje onayı için yoğun bir şekilde ilgili kurumlara müracaat etmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Jeoloji Yüksek Mühendisi Hakan Yanbay, konunun hassasiyetine dikkat çekerek yetkilileri fırsatçılık yapanların projelerini onaylamama noktasında uyardı. Yanbay, “6 Şubat'ta 10 ilimizde deprem meydana geldi. 50 bin üzerinde vatandaşımız öldü. Bundan dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarında bulundu. Bu hasar tespit çalışmalarında meydana gelen hasarın nedenlerini belirledi. Daha sonrasında bir çalışma başlatıldı. Bunun sonucunda planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin bazılarını yayınlanma tarihini 2023 yılında geçerli kıldı. Bir kısmını 1 Temmuz'dan itibaren 31 Aralık'a kadar yaptı. 31 Aralığa kadar bu yönetmelikten muaf tutuyor. Şuan da hiç başvurmayıpta bu genelge çıktıktan sonra bir an önce yapı ruhsatı almaya çalışıyorlar. Belediyelere diyoruz ki bunları inceleyin çünkü gerçekten sıkıntılar oluyor. Biz oda olarak tüm Türkiye'deki belediyelere diyoruz ki 31 Aralığa kadar bakanlık böyle bir ayrıcalık gösterdi ama yeni başvurulara kesinlikle onay vermemeli. Bunları kabul etmemeleri lazım” şeklinde konuştu.