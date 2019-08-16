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Joseph Attamah, Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’den Joseph Attamah’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.


Çaykur Rizespor, Süper Lig 2019-2020 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kapsamda Başakşehir'den Attamah'ı kadrosuna kattı. Mavi-yeşilli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Çaykur Rizespor'umuz İstanbul Başakşehir FK'den 25 yaşındaki Gana milli takımında da oynayan defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı.


Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz."

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