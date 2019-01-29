Kaçkar Dağları'nda Heliski heyecanı

Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Rize'nin Kaçkar Dağlarında, Heliski (Helikayak) yerli ve yabancı sporların katılımı ile devam ediyor.

Dağların yamaçlarına helikopter aracılığıyla çıkıp, yüksek eğimli yerlerden kayılan spor türü olan heliski, Kaçkar Dağları'da içerisinde olmak üzere, dünyada belli başlı yerlerde yapılıyor. Türkiye'de bu spor türü 16 yıldan beri Kaçkar Dağları'nın Rize ve Artvin bölgelerindeki yamaçlarında gerçekleşiyor.

Sporcular Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndan helikopter aracılığıyla hareket ederek, Kaçkarlar'ın zirvesine bırakılıyor. Gün boyunca yaptıkları kayak sonrasında yine helikopter ile konakladıkları Ayder bölgesine geri getiriliyor.