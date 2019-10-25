Kaçkar Turizm Birliği Ekim Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Artvin ile Rize'nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla kurulan Kaçkar Turizm Birliği'nin 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlendi. Toplantıya Rize Valisi Kemal Çeber, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, Rize ve Artvin İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Özel İdaresi Üyeleri, Kaçkar Turizm Birliği Üyeleri ve turizm temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantıda Rize ve Artvin bölgesinin turizm potansiyelini geliştirmek üzere 2019 yılında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi ve 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Rize Valisi Kemal Çeber “Bölge olarak sahip olduğumuz zengin potansiyeli aktif bir şekilde kullanarak bölgemizde turistik faaliyetleri arttırmayı hedefliyoruz. Turizmi geliştirirken doğal ve tarihi dokuların korunması gelecek nesillere aktarılması birinci önceliğimiz. Doğal çevrenin zarar görmemesi adına, alınacak tedbirlerin incelikle uygulanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca takibinin yapılması için ortak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantının sonunda, Kaçkar Turizm Birliğinin 2019 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı ve toplantı, turizm sektör temsilcilerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.