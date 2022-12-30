Kaçkarlar'da Heliski heyecanına ‘snowtrack' takviyesi

Kaçkarlar'da yıllardır yapılan ve dünyanın elit sporları arasında yer alan heliski heyecanının bu yıl kesintisiz yaşanması için helikopter sayısı 3'e çıkarılırken, sis tehdidine karşı snowtrack araçları hazırlandı.

Kaçkar Dağları'nda 17 yıldır 'heliski' heyecanı yaşanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gelerek helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarının zirvelerine helikopterle bırakılması ile yapılıyor. Kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Kaçkarlar, heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.

3 Ocak itibariyle pistteki hazırlıkların son bulacağını ve 7 Ocak itibariyle kayağın başlayacağını vurgulayan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ahmet Haşimoğlu “Bu yıl 3 helikoptere çıkardık. Ayder'de, pistte alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. 3 Ocak'ta rehber ekip gelip Kaçkarlar da direkleri dikecek ve başlayacağız. 7 Ocak'ta gelecek olan ilk gurup ile birlikte 2023 Heliski sezonunu açacağız. Bu yıl sezonu uzattık ve Nisan ayının 20'sine kadar devam edeceğiz” dedi.

Kesintisiz spor için snowtrack

Ayder'de sisli havalarda havalanamayan helikoptere alternatif olarak snowtrack adı verilen araçların kullanılacağını ifade eden Haşimoğlu “Bazen helikopterin uçamadığı sisli günlerde önünde küreği arkasında silindiri ve üzerinde 12 kişilik yolcu vagonu olan snowtrack denen kar aracımız ile kayakçıları 3 bin rakımlara kadar kayakçıları çıkaracağız. Kayakçıları zirvede bıraktıktan sonra silindir vasıtasıyla aracımız pisti hazırlıyor, arkasından kayakçılarımız kayarak aşağıya iniyor” diye konuştu.

Sporcuların güvenliğinin hat safhada tutulduğunu ve tüm sporcuların sırtlarında üzerinde GPRS cihazı olan çantalar ile zirveye bırakıldığını kaydeden Haşimoğlu “Bu işi 10 yıldır yapıyoruz, Kaçkarlar'da 20 kişi ve 1 helikopter ile başladık. Sonrasında helikopter sayısı 2 oldu ve bu yıl 3 oldu. Gelecek olan sporcu sayısına göre bu sayıyı arttırıyoruz. Dünyada bizimde içerisinde olduğumuz 4-5 firma var ve bu firmalar kendi güvenlikleri ile yarışır. Kalitenin en önemli etkeni de güvenliktir. Allah'a şükür bugüne kadar hiç kazamız olmadı. Olmamasının sebebi de güvenliği maksimum seviyede tutuyor olmamız. Kayakçıların sırtında bir sırt çantası, çantanın üzerinde ise GPRS cihazı ve airbag bulunuyor. Hava şartlarından kaynaklı çığ düşme durumu yaşanırsa kayakçı sırt çantasında ki el mandallarını çekerek airbagi patlatıyor. Airbag kayakçıyı yerden 3-4 metre yukarıya kaldırıyor ve çığın şiddeti geçtikten sonra tekrar yer yüzüne iniyor ve çığdan etkilenmeden kayağını rahatlıkla yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Ayder'i Davos yapmak”

Temel amaçlarının Ayder'i Davos yaparken Kaçkarları Alpler'den daha kaliteli hale getirmek olduğunun altını çizen Başkan Haşimoğlu “Bu bölgede bizim hedefimiz Ayder'i Davos yapmak, Kaçkarları da Alpler'den daha kaliteli bir seviye getirip dünya markasını oluşturmak. Temel amacımız bu. İnşallah bizlere nasip olur” şeklinde konuştu.

“Havalimanının açılması süper oldu”

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılması ile turistlerin ve sporcuların Ayder'e daha da rahat ulaştığını ifade eden Haşimoğlu, şunları söyledi:

“Havalimanının açılması süper bir gelişme oldu. Trabzon'dan Ayder'e 2 buçuk saatte geliyorduk. Şimdi Rize-Artvin Havalimanı'nda sporcu iniyor, ben şuan Ayder'den geliyorum ve 25 dakikalık bir mesafe oluyor. Ulaşımı kısa keserek kayakçının bir an evvel yerine ulaşması da onları çok memnun ediyor. Bizim bu sporu yapan kayakçılarımızın bir kısmı da kendi özel jetleri ile geliyor. Şimdi de buraya gelen sporcularımızı helikopter veya özel VİP araçlar ile Ayder'e çıkartacağız.”