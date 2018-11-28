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Kadına yönelik şiddete mücadele için “Turuncu Balon” uçurdular

Rize İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında “Turuncu Balon” farkındalık etkinliği düzenlendi.


Rize'de “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Rize Sağlık Kompleksi alanında ilgili kurum personelleri tarafından dilek tutarak turuncu balon etkinlik gerçekleştirildi.


Rize İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Eğitim Birimi ve Ruh Sağlığı Birimi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİM tarafından organize edilen “Turuncu Balon” farkındalık etkinliğinde kadına şiddete dikkat çekildi. Türkiye' de şiddet döngüsünü kırmanın önündeki en büyük engel halk arasında şiddetin ne olduğunun anlaşılmaması nedeniyle kadına yönelik şiddete karşı “Turuncu Balon” etkinliği ile kamu çalışanları da bilgilendirildi.

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