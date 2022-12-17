Kadınların el emeği ürünleri kooperatifte satışa sunuluyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yöredeki kadınların ürettikleri eşyaları toplayarak halka satışa sunuyor.

Kooperatifte çalışan 15 kadın hem kendi ürünlerini yapıp satıyor hem de yörede bulunun kadınların yapmış olduğu el emeği ürünleri kooperatifte satışa sunuyor. Ürünlerin satımı gerçekleşmesinin ardından alınan para üretici kadına veriliyor.

Kadınların ellerinden çıkan ürünleri satamayıp evde kenara koymalarına gerek kalmadığını tüm yaptıkları el işlerini kooperatifi sayesinde aldıklarını ve sattıklarını ifade eden Fatma Yılmaz, gelen paranın üreticiye ulaştırıldığını söyledi. Yılmaz "Biz şuan Çayeli'nde kaymakam eşliğinde bir kooperatif kurduk. 15 kadından oluşuyoruz. Hedefimiz yörede yaşayan kadınlarımızın ürünlerini alıp direkt olarak satıcıyla buluşturmak, Çayeli'nde yaşayan kadınların evlerinde emeklerinin karşılığını alması için uğraşmak, daha çok bayana ulaşmak. Satılan ürünlerin parasını bizim bir heyetimiz var onlar belirliyor, belirledikten sonra kooperatifimize koyuluyor, satıldığı an getirilen ürünü kim getirdiyse satıldıktan sonra onu arayıp ücretini veriyoruz. Evde oturan kadınlar el işlerini, ürettiklerini evlerinde saklıyordu, satamıyordular. Bizim sayemizde artık satabiliyorlar, gelir elde edebiliyorlar" dedi.