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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Rize’de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Rize'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sezgin Cürebal idaresindeki 61 BT 964 plakalı otomobil, İslampaşa Mahallesi Menderes bulvarı mevkisinde karşı yönden gelen Lokman Koçali idaresindeki 53 BA 240 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Sezgin ve Lokman Koçali'nin kullandığı araçta bulunan Hüseyin Peçe de yaralandı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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