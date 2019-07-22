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Karaca çay bahçesinde görüntülendi

Rize’nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde çay bahçesine giren boz ayının ardından Güneysu ilçesi İslahiye köyünde çaylığa giren karaca herkesi şaşırttı.

Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde çay bahçesine giren boz ayının ardından Güneysu ilçesi İslahiye köyünde çaylığa giren karaca herkesi şaşırttı.


Ürkek olarak bilinen ve genelde dağlık alandan yaşam alanlarına inmeyen karaca, İslahiye köyünde bir evin yanındaki çay bahçesine kadar indi. Ürkek bakışlarla bahçeden geçen karaca daha sonra kaçarak uzaklaştı. Karacanın bahçeye girmesi bir vatandaş tarafından evin balkonundan anbean görüntülendi.

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