İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor

Karadeniz’deki palamut bereketi devam ediyor.

Karadeniz'deki palamut bereketi devam ediyor.


Balık av sezonunun 1 Eyül'de açılması ile birlikte balıkçıların yoğun av mesaisi de sürüyor. Balıkçı limanlarından Karadeniz'e gece saatlerinde açılan balıkçılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte avladıkları palamutlarla limanlara geri dönüyor. Palamutlar tanesi 20-40 TL'den balık hallerinde bülüklüğüne göre vatandaşlara satılırken, hem balıkçılar hem de yöre halkı için bereketli bir balık av sezonu yaşanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.