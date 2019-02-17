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Karamollaoğlu: "Biz milletimizle ittifak yaptık"

Rize’de belediye başkan adaylarını tanıtan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerde ittifak yapmayarak parti olarak tek başına girdiklerini dile getirdi.

Rize'de belediye başkan adaylarını tanıtan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerde ittifak yapmayarak parti olarak tek başına girdiklerini dile getirdi.


Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında konuşan Karamollaoğlu, “Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisi'dir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık. Biz aday seçerken ‘dürüst başkan dürüst yönetim' diyoruz. Adaylarımızı bu kriterlerle seçtik. Bütün belediye başkan adaylarımız oy artırmak için değil, seçime kazanmak için yarışacak” ifadelerini kullandı.


Genel Başkan Karamollaoğlu, her yerde Saadet Partisi'ne çok büyük ilginin olduğunu vurgulayarak, “Biz kimseye saldırarak siyaset yapmıyoruz. Onları rencide edecek kelimeler kullanmıyoruz. İktidarın kullandığı ifadeleri görünce ‘böyle devlet adamı olmaz' diyorum. Şimdi kendilerinden olmayanları ‘hain' ilan ediyorlar. Yarın aynı hakaretle sen karşılaşsan ne yapacaksın. ‘Ben hain değilim mi' diyeceksiniz? Oyumuz artıyor. Saadet Partisi atağa geçti. Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor. Anketlerde oyumuz arttığı için oklarını bizim üzerimize doğrultuyorlar” dedi.


Saadet Partisi Rize il ve ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde oldu:


Rize: Muhammet Kaçar


Ardeşen: Sait Eksilmez


Çamlıhemşin: İbrahim Döner


Çayeli: Hamza Yılancı


Derepazarı: Beytullah Yılmaz


Fındıklı: Onur Öztürk


Güneysu: Vahdet Erdoğan


Hemşin: Abdulkadir Çelik


İkizdere: İlyas Taşkın


İyidere: Mustafa Aydın Kartal


Kalkandere: Mehmet Özdemir


Pazar: Hasan Taşkın

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