Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi (52) dün İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendikten sonra memleketi Rize'ye getirildi. Delihasan için baba ocağı olan Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde de ikindi namazının hemen ardından cenaze namazı kılınarak aile kabristanlığına defnedildi.