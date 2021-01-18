İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karın keyfini böyle çıkardılar

Rize’de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrel ve tahta ile kayarak doyasıya yaşadılar.

Rize'de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrel ve tahta ile kayarak doyasıya yaşadılar.


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Galer Düzü ve Kavron yaylasında, bir grup vatandaş araçların arkalarına bağladıkları şambreller ve tahtalarla kayarak karın keyfini yaşadı. Rize'nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili kar olan yağış sonrası karla kaplanan yollar, insanların eğlence odağı oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavron yaylası ve Ayder Yaylası'na bağlı Galer Düzünde de vatandaşlar araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle ve tahtalar ile karda kaydı.


Araç ile şambrelli kayak konusunda vatandaşlara yardımcı olan Ali Yağcı, her türlü tehlikeyi göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini ve eğlencenin tadını çıkarmak isteyen herkesin kendilerine ulaşarak "Araç ile şambrelli kayak nasıl yapabilirim?" diye sorduğunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.