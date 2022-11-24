Karısını öldüren şahsa ilk duruşmada müebbet

Rize'de eşini darp ederek öldürdükten sonra hakim karşısına çıkan şahıs ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 Haziran 2022 tarihinde 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun'u darp ederek fotoğraflarını çektikten sonra eşinin annesine ve arkadaşlarına gönderen Ramazan Dursun (38) hazırlanan iddianamenin ardından Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek, yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından ilk kez hakim karşısına çıktı. Eşini darp ederek öldüren Ramazan Dursun mahkemeye tutuklu olduğu Giresun Espiye L Tipi Kapalı Ceza evinden getirildi. Duruşmaya ayrıca öldürülen Özlem Dursun'un Avukatı Yağmur Zaman, annesi Saadet Karabulut, Babası Mehmet Sancar, erkek kardeşi Yasin Sançar, katilin ağabeyi Ahmet Dursun, annesi Melek Dursun ve engelli kardeşi Hızır Dursun ile avukatı Fatma Fatoş Karaosmanoğlu'nun yanı sıra öldürülen Dursun'un arkadaşları ve yakınları katıldı.

Mahkemede olayın yaşandığı gün eşinin kendisini aldattığı yönünde kuruntu yaptığın ifade eden Ramazan Dursun “Akşam eve gittiğimde neden çalıştığım spor salonuna uğramadığını sordum. O da bana orada erkeklerin olduğundan söz ederek rahatsız olduğu için gelmediğini söyleyince ben de beni aldatıp aldatmadığını sordum. Bu sebeple aramızda tartışma çıktı, eşim bana kesinlikle beni aldatmadığını söyledi, ancak ben sinirlenerek 2 tokat attım ve evimizde bulunan boş bir odaya geçip biraz esrar kullandım. O esnada evimize polisler geldi” dedi.

“Özür diledi ve özrünü kabul ettim”

Polislerin eve gelmesiyle balkonda ki hint kenevirlerinin yakalanmasından korktuğunu ve tartışmanın daha da büyüdüğünü sözlerine ekleyen Dursun “Eşim KADES ihbar butonuna basmıştı. Evimin balkonunda bir iki kök hint keneviri bulunduğu için polislerin bunları bulması halinde başımın derde gireceğini düşünerek eşime kızdım. Sonrasında eşim benden özür diledi ve özrünü kabul ettim. Ancak ben hem bel ağrısından dolayı doktorun bana yazdığı ağır psikoloji ilaçlarından önerilenden fazlasıyla içmiştim. Hem de alkol içtim” ifadelerini kullandı.

Önce 3 tokat sonra 5 yumruk atmış

Eşi ile barıştıktan sonra bir yakınlaşma olduğunu ancak alkol ve uyuşturucunun etkisiyle yakınlaşmanın gerçekleşemediğini, bu esnada öldürdüğü eşi Özlem Dursun'un kendisine ‘Senin de adamlığın bu kadar' dediğini öne süren Katil Dursun “O esnada eşim ile aramızda bir yakınlaşma oldu, ancak ben hem uyuşturucu haplardan içtiğimden hem de esrar ve alkol içtiğimden şevkim uyanmadı. Yatak odasından çıkıp tekrar boş odaya giderken eşim hatırladığım kadarıyla bana "senin de erkekliğin bu kadar" şeklinde bir cümle kurdu. Ben buna çok sinirlendim, eşime bana ne söylediğini sordum. Ancak eşim bana herhangi bir şey söylemediğini söyledi. Sonrasında alkol içmeye devam ettim. Bir ara eşim mutfaktayken tekrardan mutfağa gidip bana ne söylediğini sordum, herhangi bir şey söylemediğini söyleyince bir tokat attım. Sonrasında bir tokat daha attım. 3. Tokadı atınca bana söylediğini kendisi de beyan etti. Ben buna çok sinirlendiğim için 5 kez yumruk attım. Yumruklardan birisi kulağına, diğeri çenesine, üçü de kafasına geldi. O esnada benim bulunduğum boş odadaydık. Eşim yere düşünce bir süre sonra yaptığıma pişman oldum ve bıçakla kendi kendime zarar verdim” şeklinde konuştu.

“Cezama razıyım gerekirse kendimi öldürürüm”

Karısını darp ettikten sonra fotoğraf çektiğini ve kendisine de oğlunun fotoğraf çekmesini istediğini savunmasına ekleyen Dursun konuşmasının devamında “Sonrasında ağabeyimle konuşmadığım için eşimin fotoğrafını çekip kendi fotoğrafımı da oğlum Recep'e çektirerek Ebru Pursa isimli aile dostumuza ne halde olduğumuzu göstermek için gönderdim. Sonrasında eşim doğrulmak istedi ancak tam olarak doğrulamayınca ona yardım ettim ve kendisini hastaneye götürmek istediğimi söyleyince başımın belaya girebileceğini söyleyerek talebimi reddetti. Kendisini yatak odasına götürmemi istedi, ben de onu kucağıma aldım ancak alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğumdan yatak odası girişinde ayağım takılınca eşimle birlikte düştük. Sonrasında onu yatağına yatırdım ve müzik dinlediğim odaya geri döndüm. Bir süre sonra oğlum Recep ‘anneme bir şey oldu' diyerek yanıma gelince eşimin yanına gittim. Eşim o esnada canlıydı, başını kucağıma alarak odada yaptığımdan çok pişman olmuş şekilde ağladım. O esnada da polisler geldi. Ben eşimi bilerek öldürmedim, eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Cezama razıyım gerekirse kendimi öldürürüm” ifadelerini kullandı.

“Babamın mutfaktan bıçak aldığını gördüm”

Katil Ramazan Dursun'un 16 yaşında ki oğlu Recep Dursun ise babasının kendisine ve annesine zaman zaman şiddet uyguladığını ifade ederek “Babam o akşam eve geldiğinde sinirliydi. Anneme vurdu. Sonra polisler geldi. Polisler gittiğinde babam daha çok sinirlendi. Mutfaktan bıçak aldığını gördüm. Bana kendi fotoğrafını koridorda çektirdi. Annem o esnada yatak odasındaydı. Annemin yatak odasında hareketsiz yattığını fark edince babama haber verdim. Sonrasını bilmiyorum. Babam zaman zaman anneme de bana da şiddet uygulardı” dedi.

Davanın görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti tarafından eşini darp ederek ölümüne sebep olan Ramazan Dursun'a ‘Eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından ise 5 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi. Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Dursun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Haziran 2022 tarihinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.