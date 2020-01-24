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Kartopu oynarken kafasına düşen taşla ölen Metehan son yolculuğuna uğurlandı

Rize’de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde evinin önünde kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybeden Atatürk İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu için ilçedeki Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kar yağışı altında kılınan cenaze namazında anne Asiye ve baba Alican İsmailoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Metehan'ın ailesi ve yakınlarının katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk, Köprübaşı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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